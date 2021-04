Deutschland-Tour rechnet mit deutschen Top-Radprofis

Frankfurt/Main

Die Priorität liegt auf der Deutschland-Tour", sagte Wegmann. Er gehe "mal davon aus, dass alle guten deutschen Sprinter fahren wollen", sagte der ehemalige Profi. Konkrete Namen wollte er viereinhalb Monate vor Beginn der viertägigen Rundfahrt (26. bis 29. August) noch nicht nennen.

Die Tour, die parallel zur Spanien-Rundfahrt Vuelta stattfindet, beginnt am 26. August mit einer Etappe von Stralsund nach Schwerin, danach geht es weiter Richtung Süden, bis am 29. August die vierte und letzte Etappe in Nürnberg endet. Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) zeigte sich am Dienstag stolz, den Auftakt der Deutschland-Tour austragen zu dürfen.

"Wir sind total zuversichtlich. Wir freuen uns, auch wenn wir es ein Jahr verschoben haben", sagte Badrow. 2020 war das Rennen wegen der Corona-Pandemie verschoben worden. Für den Oberbürgermeister ist in Mecklenburg-Vorpommern alles bereit für das prestigeträchtige deutsche Radrennen: "Es stimmt, dass wir nicht so viele Berge haben. Aber unsere Berge sind der Wind."

dpa