Jebel Jais

Die Plätze zwei und drei belegten der Brite Adam Yates und der Russe Alexander Wlassow vom deutschen Bora-hansgrohe-Team.

Pogacar liegt nun in der Gesamtwertung zwei Sekunden vor dem italienischen Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna. Dritter ist Wlassow 13 Sekunden zurück. Die Rundfahrt endet am Samstag in Jebel Hafeet.

© dpa-infocom, dpa:220223-99-252785/3

dpa