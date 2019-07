Nancy

Passend zum 100-jährigen Bestehen des Gelben Trikots haben die in den vergangenen Jahren nicht gerade verwöhnten Gastgeber wieder einen Mann an der Spitze. Tony Gallopin hatte 2014 als letzter Franzose das Maillot Jaune getragen. Bis zur ersten Bergetappe am Donnerstag will Alaphilippe das Trikot verteidigen, dann werde es schwer.

Obwohl er im Vorjahr den Titel des Bergkönigs errungen hat, sind die ganz großen Pässe nicht sein Ding. Alaphilippe ist ein Mann für die kurzen und knackigen Rampen, wenn er mit seiner Explosivität allen davonzieht. So hat er es in diesem Jahr schon einige Male bewiesen, wie bei seinen großen Erfolgen bei Mailand-Sanremo, dem Fleche Wallonne oder der Strade Bianchi.

Insgesamt elf Saisonsiege hat er bereits auf dem Konto, womit er Weltranglistenerster ist. Sein dritter Etappensieg wurde im Hotel von Teamchef Patrick Lefevere mit einer Flasche Champagner belohnt. Vermutlich war es nicht die letzte.

dpa