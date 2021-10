Fünf Tage: UCI bestätigt Erweiterung der Deutschland-Tour

Stuttgart

Der Weltverband UCI habe den Termin bestätigt, teilte der Veranstalter mit. Das Rennen startet im kommenden Jahr an einem Mittwoch mit einem Prolog in einem noch zu benennenden Ort. Die letzte Etappe endet am Sonntag in Stuttgart.

"Mit jeder Austragung gehen wir einen Schritt weiter. Der Prolog wird ein spannendes Element für das Profi-Rennen und bringt den Zuschauern ein ganz neues Tour-Erlebnis", sagte Organisator Claude Rach. In diesem Jahr führte die Rundfahrt über vier Etappen von Stralsund nach Nürnberg, Nils Politt vom Team Bora-hansgrohe gewann die Gesamtwertung. Die nächste Auflage wird wohl vornehmlich im Süden stattfinden.

