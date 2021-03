Katalonien-Rundfahrt: Kämna-Attacke ohne Erfolg

Port Ainé

Kämna wurde schließlich eingeholt und abgehängt, den Tagessieg sicherte sich der Kolumbianer Esteban Chaves.

Der Brite Adam Yates erreichte sieben Sekunden hinter Chaves als Vierter das Ziel und verteidigte damit sein grünweißes Trikot des Gesamtersten. Yates führt 45 Sekunden vor dem zweitplatzierten Australier und Ineos-Teamkollegen Richie Porte. Kämna, der vor der Etappe auf Platz 13 lag, spielt im Kampf um den Gesamtsieg nun keine Rolle mehr. Dabei hatte der Youngster Mut bewiesen, als er zunächst in einer Ausreißergruppe und später über viele Kilometer alleine losgezogen war. Erinnerungen an seinen Tour-Coup in Villard-de-Lans wurden wach, doch dieses Mal konnte er das Tempo nicht halten.

Am Freitag wird es bei der anspruchsvollen Rundfahrt auf der fünften Etappe über 201,1 Kilometer von La Pobla de Segur nach Manresa nicht gar so strapaziös, auch wenn rund 30 Kilometer vor dem Ziel ein Anstieg der ersten Kategorie wartet. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Barcelona.

© dpa-infocom, dpa:210325-99-972435/2

dpa