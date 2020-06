Politt erwartet "außergewöhnliche" Tour de France

Köln

Ich denke, dass wir ganz große Leistungsunterschiede sehen werden", sagte der Radprofi dem "Express".

Aufgrund der Zwangspause erfolgt der Neustart der Rad-Saison am 1. August. Die Tour soll dann am 29. August, also gut zwei Monate später als geplant, in Nizza beginnen. Sportlich rechnet Politt mit einem "offenen Schlagabtausch" der Teams Ineos mit den drei Siegern der letzten Jahre ( Egan Bernal, Geraint Thomas, Chris Froome) sowie der Mannschaft Jumbo-Visma um Ex-Giro-Champion Tom Dumoulin und Primoz Roglic.

Dass Froome, dessen Vertrag bei Ineos ausläuft, mit Politts Team Israel Start up Nation in Verbindung gebracht wurde, sieht der Kölner nur als "Spekulation" an. "Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass Froome das Team Ineos verlässt, aber wir werden sehen", sagte Politt.

dpa