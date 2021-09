Politt heiß auf WM-Rennen - "Corona einen Tag vergessen"

Löwen

Der Profi von Bora-hansgrohe ist als deutscher Kapitän im Straßenrennen eingeplant und gilt als Hoffnungsträger für eine Medaille.

Politt erwartet ausgelassene Stimmung an den Straßen im radsportverrückten Flandern. "Da ist Corona in Belgien mal für einen Tag vergessen", prophezeite er. Falls es am Ende zum Sprint einer größeren Gruppe kommt, könnte auch Pascal Ackermann im deutschen Team zum Zug kommen. "Erstmal mache ich mir keinen großen Druck, das gebe ich diesmal an Nils ab. Ich bin gut drauf und motiviert. Die Strecke ist nicht so schlecht für mich", sagte der Pfälzer, der in den vergangenen Monaten sechs Tagessiege eingefahren hat.

