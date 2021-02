Radprofi Ackermann Sechster im Massensprint der UAE-Tour

Al Marjan

Den Tagessieg sicherte sich der Ire Sam Bennett vor dem Niederländer David Dekker und dem Australier Caleb Ewan. Der Bocholter Phil Bauhaus wurde Siebter.

In der Gesamtwertung verteidigte Top-Favorit Tadej Pogacar aus Slowenien seine Führung problemlos. Eine Vorentscheidung beim World-Tour-Auftakt in den Vereinigten Arabischen Emiraten dürfte am Donnerstag auf der fünften von sieben Etappen fallen. Dort erwartet die Fahrer in Jebel Jais die letzte Bergankunft.

© dpa-infocom, dpa:210224-99-574278/2

dpa