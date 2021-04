Radprofi Buchmann soll beim Giro d'Italia aufs Podium

Berlin

Der Tour-de-France-Vierte von 2019 wird in diesem Jahr die Italien-Rundfahrt bestreitet, weil die Tour-Strecke mit Blick auf seine Kletterfähigkeiten weniger anspruchsvoll ist.

Die Vorbereitung laufe gut, sagte Denk. "Was die Trainingswerte zeigen, ist er gut im Plan. Emanuel hat schon bewiesen, dass er sich im Training sehr gut vorbereiten kann und dass er nicht so viele Rennen braucht, um auf höchstem Level zu sein." Der gebürtige Ravensburger bereitet sich im Höhentrainingslager in der Sierra Nevada auf den Giro vor.

In Maximilian Schachmann wird indes bei der Tour ein weiterer Protagonist fehlen, der Berliner konzentriert sich auf Olympia. Dass die deutsche Note bei der Frankreich-Rundfahrt womöglich zu kurz kommt, ist sich Denk bewusst. "Ich kann nicht bei der Tour-Aufstellung der deutschen Öffentlichkeit gerecht werden. Ich muss den Fähigkeiten der Rennfahrer gerecht werden", erklärte Denk und fügte hinzu: "Wir lassen uns nicht unter Druck setzen."

