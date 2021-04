Schachmann fällt bei Baskenland-Rundfahrt zurück

Ermualde

Der slowenische Tour-Sieger Tadej Pogacar gewann die Etappe vor seinem Landsmann und Gesamtführenden Primoz Roglic. Schachmann liegt nach der Hälfte der Rundfahrt 1:09 Minuten hinter Roglic.

Am nur gut drei Kilometer langen, aber bis zu 20 Prozent steilen Schlussanstieg lieferten sich Roglic und Pogacar ein packendes Duell. Schachmann hielt sich lange in einer größeren Verfolgergruppe, musste dem harten Tempo letztlich aber Tribut zollen. Schon vor Beginn der Steigung musste Bora einen Rückschlag hinnehmen, als Kletterspezialist Wilco Kelderman in einer Linkskurve knapp vier Kilometer vor dem Ziel stürzte.

