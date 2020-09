Schachmann zu Corona-Auflagen: "Nicht so viel geändert"

Der deutsche Radsport-Profi Maximilian Schachmann sieht sein Leben durch die Corona-Auflagen beim Neustart der World Tour kaum beeinträchtigt.

"Ich muss auch ehrlich sagen, ich sehe nicht die großen Einschränkungen in meinem Leben, weil mein Leben eh nicht von langen Partynächten geprägt ist. Es hat sich nicht so viel geändert", sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Imola. Auf der Rennstrecke in Italien findet die Straßenrad-WM statt.