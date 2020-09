Senigallia

In der Gesamtwertung führt der Brite Simon Yates weiter mit 16 Sekunden vor dem Polen Rafal Majka. Dritter ist der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas 39 Sekunden zurück. Die Entscheidung fällt am Montag beim abschließenden Einzelzeitfahren in San Benedetto del Tronto.

© dpa-infocom, dpa:200913-99-545113/2

Anzeige

dpa