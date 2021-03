Tirreno-Adriatico: Van der Poel rettet Tagessieg vor Pogacar

Castelfidardo

Der Slowene Pogacar jagte in der Schlussphase des 205 Kilometer langen Teilstücks von Castellalto nach Castelfidardo hinter dem Solo-Ausreißer van der Poel her und landete am Ende nur zehn Sekunden hinter dem Cross-Weltmeister, der im Ziel völlig erschöpft zusammensackte. Der 22 Jahre alte Pogacar, der am Samstag mit einer Energieleistung die vierte Etappe gewonnen hatte, baute seine Führung im Gesamtklassement noch einmal aus.

Das "Rennen zwischen den Meeren" ist mit Stars wie Pogacar, van der Poel, dem Tagesdritten Wout van Aert, Weltmeister Julian Alaphilippe und den früheren Tour-Siegern Egan Bernal sowie Vincenzo Nibali hochkarätig besetzt. Das Rennen endet am Dienstag nach sieben Etappen in San Benedetto del Tronto.

© dpa-infocom, dpa:210314-99-818307/3

dpa