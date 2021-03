Gualdo Tadino

In der Gesamtwertung verteidigte van Aert seine Führung vor Tagessieger van der Poel und dem französischen Weltmeister Julian Alaphilippe. Am Samstag folgt die vierte Etappe über 148 Kilometer von Terni nach Prati di Tivo. Das Rennen endet am Dienstag nach sieben Etappen in San Benedetto del Tronto.

