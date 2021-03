Vorjahressieger Schachmann rückt bei Paris-Nizza vor

Vorjahressieger Maximilian Schachmann hat sich bei der 79. Auflage der französischen Fernfahrt Paris-Nizza in eine ordentliche Position gebracht.

Der Berliner belegte am Dienstag im Einzelzeitfahren über 14,4 Kilometer mit Start und Ziel in Gien in 17:56 Minuten den 13. Platz und war damit nur 22 Sekunden langsamer als der Schweizer Stefan Bissegger.