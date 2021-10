Weltmeisterin Hinze: "Will keine Erwartungen erfüllen"

Roubaix

Ich will es nicht so verbissen sehen. Ich möchte einfach fahren und gucken, was geht und mir keinen Extra-Stress machen", sagte die 24-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start am Mittwoch. Hinze hatte 2020 in Berlin drei Goldmedaillen im Sprint, Teamsprint und Keirin gewonnen und in diesem Jahr einmal Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Hinze äußerte im Nachhinein, dass ihr die extrem hohen Erwartungen bei Olympia zu schaffen machten. "Ich fand es unfair und traurig, wie das wertgeschätzt wurde. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich damit klarkam. Jetzt bin ich sehr stolz auf die Medaille, auch auf unsere Leistung und die Zeit", sagte Hinze. Sie bezog sich vor allem auf Relativierungen zur Silbermedaille, die sie mit Lea Sophie Friedrich im Teamsprint gewann. Die EM in Grenchen hatte sie zuletzt ausgelassen.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-644632/2

dpa