Riesenbeck

Seinen ersten Titel hatte Weishaupt 2009 in Balve mit Souvenir gewonnen.

Zweiter wurde Maurice Tebbel aus Emsbüren mit Don Diarado. Bronze ging an Mario Stevens aus Molbergen mit Landano. Der nach der ersten Qualifikation am Freitag führende Felix Haßmann kassierte in den beiden Prüfungen des Sonntags mit Cayenne jeweils zwei Abwürfe. Der Titelverteidiger aus Lienen kam damit in der Endabrechnung nur auf Platz zwölf.

dpa