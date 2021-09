Global Champions Tour: Robert gewinnt Springen in Rom

Rom

An diesem Samstag hatten insgesamt fünf Paare das Stechen erreicht. Darunter auch der Brite Ben Maher. Nach einem Abwurf mit Ginger Blue wurde er Fünfter. Der Olympiasieger wird am Sonntag beim CHIO in Aachen zurückerwartet. Dort gilt er mit seinem Erfolgspferd Explosion als Favorit im mit einer Million Euro dotierten Großen Preis.

Wegen des Heimturniers in Aachen war Laura Klaphake aus Steinfeld die einzige deutsche Starterin. Sie wurde mit Quin nach zwei Abwürfen im Normalumlauf 20.

Nach 13 von 15 Etappen der Millionen-Serie Global Champions Tour führt Maher punktgleich vor dem zweitplatzierten Robert die Gesamtwertung an. Bester Deutscher bleibt Ahlmann auf Rang sieben.

dpa