Hagen am Teutoburger Wald

Im Sattel von Dalera gewann von Bredow-Werndl mit 80,319 Prozent. Auf Platz zwei kam der Schwede Patrik Kittel mit Well Done (76,532). Veranstalter Ullrich Kasselmann hatte sein für Ende April geplantes internationales Turnier mit Springen und Dressur wegen der Corona-Pandemie absagen müssen. Jetzt führte er das erste Dressurturnier auf diesem hohen Niveau in Deutschland durch.

