Werth beim Start in die Freiluft-Saison Dritte

Beim Start in die Freiluft-Saison hat Dressurreiterin Isabell Werth in Hagen am Teutoburger Wald nur den dritten Platz belegt.

Die erfolgreichste Reiterin der Welt sattelte bei der Veranstaltung in der Nähe von Osnabrück jedoch keines ihrer Toppferde, sondern den elfjährigen Quantaz und erhielt für den Grand-Prix-Ritt 78,630 Prozent.