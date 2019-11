Russland sieht sich wegen drohender neuer Sanktionen der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) international an den Pranger gestellt.

"Manche möchten Russland in eine Verteidigungshaltung und Lage eines Beschuldigten drängen – in allem und überall", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge.