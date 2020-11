Schröder: Lieber Olympiasieger als NBA-Champion

Berlin

Da würde ich mich schon für Olympia entscheiden", sagte der 27-jährige Braunschweiger im MagentaSport Podcast "Abteilung Basketball".

Der Spielmacher von den Oklahoma City Thunder war in den Playoffs der nordamerikanischen Liga trotz starker Leistungen in der ersten Runde mit seinem Team knapp in sieben Spielen gegen die Houston Rockets (3:4) ausgeschieden. Die neue NBA-Saison soll am 22. Dezember starten.

Anzeige

Schröder bestätigte, dass er vor der abgelaufenen Saison Angebote bekommen hat. "Aber ich wollte nie zu den Lakers, zu den Clippers oder zu den ganzen Namen, die meinen Agenten angerufen haben. Ich habe gesagt, dass mir die Organisation hier besser gefällt", sagte der Point Guard, der Alleingesellschafter seines früheren Clubs Löwen Braunschweig ist. Zu den Plänen beim Bundesligisten erklärte er: "Wir wollen natürlich ein Standort werden, der Deutsche ausbildet. Und wir wollen auf jeden Fall der Standort Nummer Eins sein."

© dpa-infocom, dpa:201110-99-287627/3

dpa