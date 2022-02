Der Ski-Weltverband Fis hat als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine alle noch ausstehenden Weltcups in Russland in diesem Winter abgesagt.

Die Entscheidung sei "im Interesse der Sicherheit aller Teilnehmer und zur Wahrung der Integrität des Weltcups" getroffen worden, wie der Verband mitteilte.