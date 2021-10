Indian Wells

In der Weltrangliste liegt Querrey 25 Positionen vor dem Deutschen.

In Runde zwei wartet auf Altmaier der an Nummer 23 gesetzte Bulgare Grigor Dimitrow. Das ATP-Hartplatzturnier in Indian Wells ist mit einem Preisgeld von 8,359 Millionen US-Dollar dotiert.

