French-Open-Siegerin Ashleigh Barty und Außenseiterin Belinda Bencic haben hat bei den WTA Finals in Shenzhen das Halbfinale erreicht.

Die australische Tennis-Weltranglisten-Erste Barty setzte sich am Donnerstag in ihrem dritten Spiel in der Roten Gruppe gegen Petra Kvitova aus Tschechien mit 6:4, 6:2 durch und sicherte sich damit als Gruppensiegerin den Einzug in die Vorschlussrunde.