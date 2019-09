New York/Shenzhen

Die 23 Jahre alte Australierin, die ab dieser Woche wieder an der Spitze der Weltrangliste steht, wird erstmals im Einzel am Saisonabschluss der acht besten Spielerinnen teilnehmen. Die WTA Finals finden vom 27. Oktober bis zum 3. November statt und werden erstmals im chinesischen Shenzhen ausgetragen. Die Kielerin Angelique Kerber hat nach ihrem enttäuschenden Abschneiden in diesem Jahr nur noch geringe Chancen auf die Qualifikation.

dpa