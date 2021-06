Brown verliert Rasen-Auftakt in Stuttgart

Stuttgart

Bereits mit 0:5 lag der Niedersachse zurück, ehe er die Nummer fünf der Setzliste vor Probleme stellen konnte. Im Tiebreak des zweiten Satzes musste sich der Außenseiter aber geschlagen geben.

Brown, bekannt für seine Rastazöpfe und seinen einstigen Sieg gegen den spanischen Topstar Rafael Nadal in Wimbledon, ist in der Weltrangliste auf Platz 303 abgerutscht. Dank einer Wildcard kam er ins Hauptfeld des mit 618 735 Euro dotierten Stuttgarter Turniers, das parallel zu den laufenden French Open den Auftakt in die Rasensaison bildet. Wegen der Überschneidung mit dem Grand-Slam-Turnier in Paris ist der Teilnehmerkreis für Stuttgart eingeschränkt gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210608-99-908762/2

dpa