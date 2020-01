Die verheerenden Buschfeuer in Australien haben nun auch Auswirkungen auf Sport-Events.

Das Internationale Tennisturnier in der Hauptstadt Canberra, das am 6. Januar starten soll, wird wegen der Brände in der Region in die rund 620 Kilometer westlich gelegene Stadt Bendigo verlegt, wie die Veranstalter auf ihrer Homepage mitteilten.