Dubai

Die deutsche Nummer zwei beendete damit ihre Negativserie. Zuletzt war Struff bei den Turnieren in Rotterdam, Montpellier und bei den Australian Open in Melbourne jeweils schon in der ersten Runde ausgeschieden. Struff bekommt es in Dubai jetzt mit dem an Nummer drei gesetzten Kanadier Denis Shapovalov zu tun.

