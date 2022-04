Deutscher Tennis Bund hofft auf mehr Spieler in Weltspitze

München

Aktuell stehen fünf deutsche Herren unter den Top 100. Bis auf den Weltranglistendritten Alexander Zverev spielen Oscar Otte (62), Dominik Koepfer (66), Daniel Altmaier (67) und Jan-Lennard Struff (69) nur selten um Turniersiege mit. Bei den Damen scheinen die besten Tennis-Tage der Weltranglisten-19. Angelique Kerber und Andrea Petkovic (Platz 64) vorbei. Große Erfolge jüngerer Spieler blieben zuletzt aus.

"Wir müssen sicherlich in der Jugendförderung schauen, dass wir nicht den Anschluss verpassen", sagte von Armin. Hierzu müsse die Vereinbarkeit von Tennistraining und Schule in Deutschland optimiert werden. "Da sind andere Länder uns einen ganzen Schritt voraus, in dem sie schon digitale Schulformate für Nachwuchsspieler besser anbieten", erklärte der Präsident.

