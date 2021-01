Deutsches Tennis-Quartett bei Qualifikation weiter

Doha

Anna-Lena Friedsam, Tobias Kamke und Mats Moraing sind dagegen bereits ausgeschieden. Insgesamt sind 15 deutsche Tennisprofis in der Qualifikation am Start. Um sich für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison zu qualifizieren, sind drei Siege nötig. Die Australian Open sollen am 8. Februar in Melbourne beginnen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie und der Einreise-Bestimmungen nach Australien findet die Qualifikation in diesem Jahr nicht in Melbourne statt. Nach den Wettbewerben vom 10. bis 13. Januar in Katar (Herren) beziehungsweise Dubai ( Damen) sollen die Profis mit ihren reduzierten Betreuerteams zwischen dem 15. und 17. Januar nach Melbourne reisen und sich dann für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

