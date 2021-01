Deutschland trifft bei ATP Cup auf Serbien und Kanada

Melbourne

Nur der Sieger jeder Gruppe wird das Halbfinale erreichen.

Der ATP Cup wird vom 1. bis 5. Februar, in der Woche vor Beginn der Australian Open, im Melbourne Park gespielt. Das im Vorjahr erstmals ausgetragene Turnier hatte Serbien im Finale gegen Spanien gewonnen. Damals war noch mit 24 Nationen in Brisbane, Perth und Sydney gespielt worden. Wegen der Corona-Pandemie wird die diesjährige Ausgabe mit zwölf Teams komplett in Melbourne stattfinden.

Mit Ausnahme des noch immer pausierenden Roger Federer werden beim ATP Cup alle Top-Ten-Spieler dabei sein. Jedes Team wird aus vier Spielern bestehen, pro Partie werden zwei Einzel und ein Doppel gespielt. Für Deutschland sind wie im Vorjahr neben dem Weltranglisten-Siebten Zverev noch Jan-Lennard Struff sowie die zweifachen French-Open-Doppel-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies im Einsatz. 2020 schied Deutschland in der Vorrunde aus.

