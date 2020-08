New York

Djokovic, der in diesem Jahr noch keines seiner 18 Einzel verloren hat, soll am Montag gegen den litauischen Qualifikanten Ricardas Berankis in den Einzelwettbewerb der wegen der Corona-Krise von Cincinnati nach New York verlegten Generalprobe für die US Open starten. Sein Verzicht auf das Doppel gilt als Vorsichtsmaßnahme. Die US Open beginnen an gleicher Stelle am 31. August.

