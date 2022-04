EX-DOSB-Vorstandschefin Rücker wird DTB-Sportdirektorin

Die ehemalige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Veronika Rücker, wird Sportdirektorin beim Deutschen Tennis Bund (DTB).

Die 51-Jährige tritt ihr neues Amt zum 1. Juli an und beerbt Klaus Eberhard, wie der DTB am Rande des Sandplatzturniers in München verkündete.