Eberhard zum Davis-Cup-Modus: "Auf Dauer nicht durchsetzbar"

DTB-Sportdirektor Klaus Eberhard steht dem neuen Modus im Davis Cup weiter kritisch gegenüber und rechnet mit Änderungen.

"So ist der Modus, wie er jetzt ist, sicherlich auf Dauer nicht durchsetzbar", sagte der Sportdirektor des Deutschen Tennis Bunds (DTB) am Tag nach dem deutschen Viertelfinaleinzug bei der Endrunde der Deutschen Presse-Agentur: "Ich denke, sie werden schon wieder was reformieren. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.