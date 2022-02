Andrea Petkovic ist beim Tennis-Turnier in Doha bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Darmstädterin musste sich Viktorija Golubic aus der Schweiz mit 4:6, 4:6 geschlagen geben.

Erstrunden-Aus für Petkovic beim Turnier in Doha

