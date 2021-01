Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund ist mit einer knappen Niederlage ins neue Tennis-Jahr gestartet.

Die 32-Jährige aus Metzingen musste sich am Mittwoch beim WTA-Turnier in Abu Dhabi in ihrer Erstrunden-Partie der Belgierin Kirsten Flipkens mit 7:5, 5:7, 4:6 geschlagen geben.