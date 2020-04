Der Deutsche Tennis Bund (DTB) will wie der Golfverband eine baldige Öffnung der Plätze unter Auflagen anregen.

Auch der DTB wolle sich in der Coronavirus-Krise mit einer Stellungnahme an Entscheidungsträger wenden, kündigte Vizepräsident Dirk Hordorff im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an.