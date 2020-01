Melbourne

Gojowczyk meisterte damit als einziger der deutschen Tennis-Herren beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison die Qualifikation. Der Stuttgarter Yannick Maden unterlag in seinem zweiten Match dem Italiener Lorenzo Giustino 7:6 (7:4), 2:6, 4:6. Bei den Damen hat am Samstag noch Antonia Lottner aus Stuttgart die Chance, sich zu qualifizieren. Die Spieles des Hauptfeldes beginnen am Montag.

dpa