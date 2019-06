Berlin

"Sie lebt nach ihren Werten, ist ihnen treu. Sie redet nicht, sie lebt einfach. Sie hat einen überragenden Spirit", sagte Agassi der "Bild"-Zeitung. Graf wird am Freitag 50 Jahre alt. Auf die Frage, was er an seiner Frau bewundere, sagte er: "Dass die Beziehung immer tiefer wird." Graf und Agassi sind seit 18 Jahren verheiratet und haben die beiden Kinder Jaden Gil (17) und Jaz Elle (15).

Die Frage, ob es ein Geheimnis für ihr Liebes-Glück gebe, beantwortete Agassi mit den Worten: "Ich glaube nicht, dass es ein wirkliches Geheimnis für eine glückliche Ehe gibt, aber es gibt einige notwendige funktionierende Teile. Zwei Menschen, die sich gegenseitig respektieren und lieben, und das auf eine Weise, die Disziplin und Engagement in sich vereint."

Lachend sagte Agassi der "Bild": "Ich hoffe nur, dass sie mich nicht verlässt! Ich wünsche jedes Jahr, dass sie bei mir bleibt und dass sie auch die nächsten 20 Jahre bei mir bleibt."

dpa