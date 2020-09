Grieche Tsitsipas im Halbfinale beim ATP-Turnier in Hamburg

Tennis-Profi Stefanos Tsitsipas hat das Halbfinale bei den Hamburg European Open erreicht. Der Weltranglisten-Sechste gewann gegen Dusan Lajovic mit 7:6 (7:5), 6:2.

In der Vorschlussrunde muss der an Nummer zwei gesetzte Grieche am Samstag entweder gegen Alexander Bublik aus Kasachstan oder gegen Christian Garin aus Chile antreten.