Italien prüft Ausschluss russischer Tennisspieler

Italiens Regierung prüft einen möglichen Ausschluss russischer Tennisprofis beim Turnier im Mai in Rom. Wie der "Corriere della Sera" schrieb, denkt Ministerpräsident Mario Draghi über diese Option nach.

Beim Tennis-Turnier in Rom beginnen am 8. Mai die Partien im Hauptfeld. Quelle: Alfredo Falcone/LaPresse via ZUMA Press/dpa