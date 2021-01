Kerber über ihre Quarantäne: Handy als treuer Begleiter

Melbourne

Ich glaube, dass die einen oder anderen froh sind, wenn ich meine Quarantäne in den nächsten Tage verlassen werde."

Fünf Stunden pro Tag dürfen die meisten Tennisprofis nach der Einreise in Australien ihre Zimmer verlassen und für die Australian Open trainieren, die am 8. Februar beginnen. Die 33 Jahre alte Kielerin Kerber zählt aber zu denjenigen, für die diese Regel nicht gilt. Weil es auf einigen Charterflügen nach Australien positive Fälle auf das Coronavirus gegeben hatte, befinden sich 72 Profis und Betreuer in Quarantäne. Am Freitag soll diese für Kerber zu Ende gehen.

© dpa-infocom, dpa:210127-99-195492/2

dpa