Die deutschen Tennisprofis Dominik Koepfer und Peter Gojowczyk sind beim ATP-Turnier im chinesischen Zhuhai bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Koepfer unterlag am dem Chinesen Zhizhen Zhang nach 1:25 Stunden 5:7, 2:6. Der 25-Jährige aus Furtwangen hatte Anfang September bei den US Open als Qualifikant das Achtelfinale erreicht und war dort aber am späteren Finalisten Daniil Medwedew aus Russland gescheitert.