Doppelspieler Kevin Krawietz ist beim Saisonfinale der Tennis-Tour vorzeitig in der Gruppenphase ausgeschieden.

Mit seinem rumänischen Doppelpartner Horia Tecau verlor der Coburger am Dienstag bei den ATP Finals in Turin gegen Ivan Dodig und Filip Polasek 6:7 (2:7), 5:7. Nach der Niederlage gegen das kroatisch-slowakische Duo haben Krawietz und Tecau bereits vor dem abschließenden Vorrundenspiel keine Chance mehr auf einen der beiden vorderen Plätze in der Gruppe, die zur Teilnahme am Halbfinale berechtigen.