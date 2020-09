Lisicki verliert Achtelfinale in Prag

Prag

An dem Turnier in Prag nehmen Spielerinnen teil, die derzeit nicht bei den US Open in New York am Start sind. Lisickis Gegnerin belegt Weltranglisten-Platz 321.

Die 30-jährige Lisicki war wegen vieler Verletzungen und einer Erkrankung an Pfeifferschem Drüsenfieber lange ausgefallen und wird in der Weltrangliste aktuell nicht mehr geführt. 2019 war sie bei Turnieren mehrmals in der Qualifikation gescheitert. 2013 hatte sie in Wimbledon im Finale gestanden.

Anzeige

© dpa-infocom, dpa:200903-99-416251/2

Weitere LVZ+ Artikel

dpa