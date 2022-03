Indian Wells

Bei dem mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier ist Medwedew an Nummer eins gesetzt und hatte in der ersten Runde wie der an Nummer drei gesetzte Olympiasieger Alexander Zverev ein Freilos.

© dpa-infocom, dpa:220312-99-495840/3

dpa