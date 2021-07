Mitfavoritin Swiatek erreicht Wimbledon-Achtelfinale

London

Die 20-jährige Swiatek trifft in der Runde der letzten 16 entweder auf Ex-Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien oder die Tunesierin Ons Jabeur.

Als eine weitere der verbliebenen Top-Spielerinnen im Wimbledon-Feld hat auch die an Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus das Achtelfinale erreicht. Die 23 Jahre alte Nummer vier der Welt ließ der Kolumbianerin Maria Camila Osorio Serrano keine Chance und siegte 6:0, 6:3. Erst an diesem Samstag tritt die derzeitige Nummer eins, Ashleigh Barty aus Australien, zu ihrem Drittrunden-Match an. Dann spielt auch Angelique Kerber.

