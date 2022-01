Sydney

Der frühere Weltranglistenerste sicherte sich in seiner Karriere drei Siege bei Grand-Slam-Turnieren.

Nach zahlreichen Verletzungen belegt er inzwischen Platz 135 der Weltrangliste. Bei den Australian Open, die am Montag in Melbourne beginnen, ist Murray mit einer Wildcard am Start. In der ersten Runde trifft er auf den an Nummer 21 gesetzten Georgier Nikolos Bassilaschwili.

