Im Finale trifft die US-Open-Siegerin von 2018 und Australian-Open-Gewinnerin von 2019 auf die Weißrussin Victoria Asarenka. Die 31 Jahre alte Australian-Open-Siegerin von 2012 und 2013 entschied ihr Halbfinale gegen die Britin Johanna Konta mit 4:6, 6:4, 6:1 für sich.

Osaka hatte am Mittwoch angesichts der Proteste im US-Sport gegen Rassismus und Polizeigewalt erklärt, auf die Partie gegen die Belgierin Elise Mertens verzichten zu wollen. Bei der Generalprobe für die US Open wurden daraufhin am Donnerstag alle Spiele abgesagt. Am Freitag trat Osaka dann aber wie alle anderen Profis wieder an.

